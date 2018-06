Österreichs Innenminister Kickl begrüßt die Asyldebatte in Deutschland.

Der FPÖ-Politiker sagte der Nachrichtenagentur APA, er freue sich, dass Dynamik in das Thema gekommen sei. Zur Frage einer Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze sagte er, sein Land werde in einem solchen Fall ähnlich handeln. Jeder Schritt werde im Gleichschritt erfolgen. Ausschließen könne er, so Kickl, dass sich für Österreich etwas verschlechtere.



Der österreichische Bundeskanzler Kurz hatte jüngst für eine "Achse der Willigen" im Kampf gegen illegale Migration geworben und dabei die Regierungen in Wien, Rom und Berlin genannt. - Österreich übernimmt zum 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft.

