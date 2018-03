Der österreichische Innenminister Kickl hat den Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, Gridling, vom Dienst suspendiert.

Das gelte solange, bis die Vorwürfe gegen ihn aufgeklärt seien, sagte der FPÖ-Politiker auf einer Pressekonferenz in Wien. Medienberichte über eine parteipolitische Einflussnahme auf den Verfassungsschutz dementierte Kickl. Es sei falsch, von einer Umfärbung zu sprechen und eine Staatskrise auszurufen. Kickl war vorgehalten worden, dass er die Verlängerung von Gridlings Vertrag hinauszögern wolle. Gegen Gridling und vier weitere Beamte wird wegen Amtsmissbrauchs ermittelt.



Inzwischen befasst sich das Justizministerium mit dem Fall. Geprüft wird, ob eine Razzia vergangene Woche in den Räumen des Verfassungsschutzes verhältnismäßig gewesen sei. Auch wird der Frage nachgegangen, warum das Innenministerium involviert war. Bei dem Einsatz waren Medienberichten zufolge nicht nur Unterlagen der Beschuldigten, sondern auch die Festplatte einer Referatsleiterin für Extremismus mitgenommen worden. Darauf sollen sich auch Erkenntnisse des Verfassungsschutzes zu Burschenschaftern befinden, zu denen die Partei FPÖ enge Verbindungen unterhält. Von den 51 FPÖ-Abgeordneten im österreichischen Parlament sind mehr als ein Drittel Mitglied von Burschenschaften. Auch bei den FPÖ-Kabinettsmitgliedern gibt es einen hohen Anteil an Burschenschaftlern.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.