Der neue österreichische Innenminister Kickl von der FPÖ hat die Bildung einer eigenen Grenzschutzeinheit angekündigt.

Er sagte der "Tiroler Tageszeitung", die Einheit solle in der Lage sein, innerhalb weniger Stunden Sperren und Kontrollen an Österreichs Grenzübergängen einzurichten. Kickl will damit verhindern, dass sich Ereignisse wie im Jahr 2015 wiederholen, als hunderttausende Flüchtlinge über Österreich nach Deutschland und in andere EU-Länder gereist waren. Ein Durchwinken werde es nicht mehr geben, sagte der FPÖ-Politiker. Es gibt in Österreich bereits einen verstärkten Grenzschutz, für den die Polizei mit dem Bundesheer zusammenarbeitet.

