"Bosheit ist immer in Relation zu den anderen zu sehen - und da hat Österreich mit der Türkei, Ungarn und Polen große Konkurrenz", so verteidigte der österreichische Kabarettist Florian Scheuba sein Land im Deutschlandfunk.

Er versuchte den Rechtsruck Österreichs zu erklären. Gewinner der Wahlen ist der 31-jährige Konservative Sebastian Kurz. Ein Karl-Theodor zu Guttenberg, der rechtzeitig sein Studium abgebrochen habe, wie Scheuba den deutschen Hörern erklärte. Der bisherige Außenminister hatte einen populistischen Wahlkampf geführt und sich vor allem gegen eine weitere Zuwanderung ausgesprochen. Der Kabarettist erläuterte im Dlf den Erfolg des Konservativen so: "Kurz ist die perfekte Projektionsfläche. Da ist eine große Leere, die bietet viel Platz für alle. Und er hat im Wahlkampf nicht den Fehler gemacht, konkret zu werden."



Kurz wird vermutlich eine Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ eingehen. Rechstextreme würden nicht von den Ärmsten der Armen gewählt, meinte Scheuba, das sei ein großes Missverständnis. Als Motive sieht er vielmehr Angst und Neid. Und die kämen in allen Gesellschaftsschichten vor. Reden müsse man auch mit Rechten, gab sich der Österreicher gelassen: "Es muss immer wieder differenziert werden und dort, wo was Vernünftiges kommt von der Seite, gehört es aufgegriffen, gehört diskutiert. Und dort, wo was Unvernünftiges, Unmenschliches oder Grausliches kommt, gehört es genauso gesagt."



Das einzige was der österreichische Kabarettist nach der Wahl zu fürchten scheint, ist Überlastung: "Mein Kabarett ist Aufklärungsarbeit, da verspreche mir viel Stoff in der Zukunft. Ich fürchte mich eher vor zuviel Arbeit als vor zu wenig."