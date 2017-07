Österreich plant vorerst doch keine Grenzkontrollen am Brenner.

Bundeskanzler Kern sagte in Wien, es gebe keine Anzeichen dafür, dass die italienischen Behörden die Flüchtlings-Situation nicht im Griff hätten. Derzeit gebe es weder Soldaten noch Panzer am Grenzübergang zu Italien. Es sei lediglich ein "Notfallplan" erstellt worden, um eine Situation wie 2015 zu vermeiden. Er habe dieses Missverständnis in einem Gespräch mit dem italienischen Ministerpräsidenten Gentiloni ausgeräumt, betonte Kern. Sollten tatsächlich Grenzkontrollen am Brenner notwendig werden, würde sich Österreich sowohl mit der EU als auch mit Italien abstimmen. Verteidigungsminister Doskozil hatte gestern zeitnahe Grenzkontrollen angekündigt und damit Rom verärgert.