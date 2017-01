Österreich Koalition verständigt sich auf Neustart der Zusammenarbeit

Das Bundeskanzleramt am Ballhausplatz in Wien (dpa)

Nach Beilegung der Regierungskrise in Österreich beraten die Gremien der sozialdemokratischen SPÖ und der konservativen ÖVP heute über das neu vereinbarte Arbeitsprogramm.

Bundeskanzler Kern erklärte in Wien, das Programm sei eine Grundlage, mit der die Koalition ihre Regierungsarbeit in den kommenden 18 Monaten gut gestalten könne. Es gebe Impulse für mehr Beschäftigung, Wirtschaftswachstum, soziale Gerechtigkeit und Sicherheit. Am Nachmittag soll die Öffentlichkeit über die Einzelheiten der Vereinbarung informiert werden. Die Koalition hatte sich gestern Abend auf die Fortsetzung des Bündnisses geeinigt. Kern hatte zuvor mit einem Koalitionsbruch gedroht, sollte sich die seit 2013 regierende Koalition aus SPÖ und ÖVP nicht zu einem konstruktiven Miteinander durchringen.