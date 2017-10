In Österreich ist die konservative ÖVP zum ersten Mal seit 2002 wieder stärkste Kraft im Parlament, dem Nationalrat.

Bei der Wahl setzte sich die Partei von Außenminister Kurz, die als "Liste Sebastian Kurz" antrat, laut Hochrechnung mit knapp 32 Prozent durch. Zweitstärkste Kraft dürften aller Voraussicht nach die Sozialdemokraten werden. Sie hatten bisher mit Parteichef Kern den Bundeskanzler gestellt - im Bündnis mit der ÖVP. Sie kommen nun auf 27 Prozent und liegen damit knapp vor der rechtspopulistischen FPÖ. Ebenfalls im Parlament sind die liberalen Neos sowie die Partei des ehemaligen Grünen-Politikers Pilz. Die Grünen selbst scheitern wohl an der Vier-Prozent-Hürde.



ÖVP-Chef Kurz kündigte an, Kontakt zu allen Parteien aufzunehmen. Allerdings war zuletzt vor allem ein Bündnis mit der FPÖ und ihrem Vorsitzenden Strache im Gespräch. Bundeskanzler Kern sprach von einem Rechtsruck in Österreich. Die deutsche AfD und der französische Front National gratulierten der FPÖ.