Österreichs Wahlsieger Kurz von der ÖVP hat seine Sondierungsgespräche zur Bildung eines Regierungsbündnisses fortgesetzt.

Der 31-Jährige traf mit dem FPÖ-Vorsitzenden Strache zusammen. Kurz sprach danach von einem äußerst guten Gespräch. Auch Strache äußerte sich positiv. Er sei optimistisch, von Kurz zu Koalitionsverhandlungen eingeladen zu werden. Die Bildung einer ÖVP-FPÖ-Koalition gilt als die wahrscheinlichste Variante in Österreich. Beide Parteien hatten bei der Parlamentswahl am 15. Oktober deutlich an Stimmen gewonnen. Mit Kanzler und SPÖ-Chef Kern will Kurz sich morgen Abend treffen.