Der mit der Regierungsbildung in Österreich beauftragte ÖVP-Chef Kurz hat seine Sondierungsgespräche fortgesetzt.

Der 31-Jährige traf sich heute mit dem FPÖ-Vorsitzenden Strache. Anschließend erklärte Strache, er sei zuversichtlich, dass seine Partei zu Koalitionsverhandlungen eingeladen werde. Die Bildung einer Koalition aus ÖVP und FPÖ gilt als die wahrscheinlichste Variante in Österreich. Beide Parteien hatten bei der Parlamentswahl am 15. Oktober deutlich an Stimmen gewonnen.