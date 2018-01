Der österreichische Bundeskanzler Kurz hat die Koalition seiner ÖVP mit der rechtsgerichteten FPÖ verteidigt.

Kurz sagte im ARD-Fernsehen, er habe den Eindruck, dass die FPÖ bereit sei, sich an das Regierungsprogramm zu halten. Und dieses Programm habe eine klar pro-europäische Handschrift. Angesprochen auf die rechtsextreme Vergangenheit von FPÖ-Chef Strache sagte Kurz, es sei richtig, kritisch hinzusehen. Man müsse Politikern aber auch eine Chance geben, sich zu entwickeln.



Die Koalition der ÖVP mit der FPÖ hatte international Kritik hervorgerufen. Sie steht unter anderem für einen harten Kurs gegenüber Flüchtlingen.



Kurz wird heute am zweiten Tag seines Antrittsbesuchs in Berlin im Schloss Bellevue von Bundespräsident Steinmeier empfangen.

