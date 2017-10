Nach dem Sieg der ÖVP bei der Parlamentswahl in Österreich will ihr Vorsitzender - Außenminister Kurz - das Gespräch mit allen Parteien suchen.

Er sagte am Abend, das Ergebnis sei ein starker Auftrag, das Land zu verändern. Die konservative ÖVP hat sich laut Hochrechnung des ORF mit 31,6 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Die Hochrechnung beinhaltet auch die Prognose für die Briefwahlstimmen, die noch ausgezählt werden müssen. Demnach kommt die sozialdemokratische SPÖ - bisher stärkste Kraft - auf knapp 27 Prozent, die rechtspopulistische FPÖ auf 26 Prozent. Ebenfalls im Parlament sind laut Hochrechnung die liberalen Neos und die Partei des ehemaligen Grünen-Politikers Pilz, nicht aber die Grünen selbst, die an der Vier-Prozent-Hürde scheitern.



Bundeskanzlerin Merkel gratulierte Kurz bereits zu seinem Sieg, wie dieser im ZDF berichtete. Er betonte, er wolle die Zusammenarbeit mit CDU und CSU weiter pflegen. Der SPÖ-Vorsitzende und scheidende Bundeskanzler Kern warnte vor einem Rechtsruck und kündigte an, ein demokratisches und vielfältiges Österreich zu verteidigen. Die FPÖ erhielt Glückwünsche von der AfD aus Deutschland und dem Front National aus Frankreich.