Der österreichische Innenminister Kickl will die Grenzen auch zu Deutschland ab der zweiten Jahreshälfte verstärkt kontrollieren lassen.

Dies habe er der EU-Kommission in einem Brief mitgeteilt, sagte der FPÖ-Politiker den "Salzburger Nachrichten". Der Minister begründete seinen Vorstoß mit der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft am 1. Juli. Sicherheit sei eines der wichtigsten Themen, betonte Kickl.



Österreich hatte wie auch Deutschland wegen der hohen Flüchtlingszahlen 2015 wieder Kontrollen an den Grenzen eingeführt. Die EU-Kommission dringt aber schon seit Längerem unter Verweis auf das Schengen-System darauf, die Kontrollen auslaufen zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.