Österreich will einen Kurswechsel in seiner Finanzpolitik vornehmen und 2019 erstmals seit über 60 Jahren einen ausgeglichenen Haushalt schaffen.

Das kündigte Finanzminister Löger im Parlament in Wien an. Seit 1954 habe Österreich stets mehr ausgegeben als eingenommen. Die seit Dezember unter Führung von Bundeskanzler Kurz regierende Koalition aus ÖVP und FPÖ will nun 2019 einen leichten Überschuss von 541 Millionen Euro erwirtschaften. Die Opposition kritisierte geplante Kürzungen im Integrationsbereich und bei Programmen für Arbeitslose.

