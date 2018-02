In Österreich hat die konservative ÖVP die Landtagswahl in Tirol klar gewonnen.

Laut vorläufigem amtlichen Endergebnis kommt die Partei mit Landeshauptmann Platter auf gut 44 Prozent der Stimmen. Dies entspricht einem Plus von knapp fünf Prozent. Auf Platz zwei liegt die SPÖ mit rund 17 Prozent, auf Platz drei die FPÖ mit 15,5 Prozent. Die mit Platter in einer Koalition regierenden Grünen kommen auf 10,7 Prozent.



Nach dem Gewinn der Nationalratswahl im Oktober und der Landtagswahl in Niederösterreich ist dies der dritte deutliche Sieg der ÖVP in Folge.

