In Österreich will die konservative ÖVP nach ihrem Wahlsieg mit der rechtsgerichteten FPÖ Koalitionsverhandlungen aufnehmen.

ÖVP-Chef Kurz sagte in Wien, es gebe viele inhaltliche Überschneidungen und vor allem einen gemeinsamen Veränderungswillen. So wolle man die illegale Migration stoppen und eine Steuersenkung speziell für untere Einkommen. FPÖ-Chef Strache nahm das Angebot an, betonte aber, eine Regierungsbildung sei nur dann sinnvoll, wenn seine Partei ihre Inhalte durchsetzen könne. Bei der Parlamentswahl war die FPÖ drittstärkste Kraft nach den Sozialdemokraten geworden. Die SPÖ will in die Opposition gehen.