Der russische Präsident Putin hat bei seinem Besuch in Österreich für eine Aufhebung der EU-Sanktionen gegen sein Land geworben.

Nicht nur Moskau, sondern auch die Europäer seien an einem Neustart der Beziehungen interessiert, sagte Putin nach einem Gespräch mit Bundespräsident van der Bellen in Wien. Putin berät darüber am Abend auch mit Bundeskanzler Kurz und Vizekanzler Strache. Van der Bellen erklärte, Wien sei immer bereit, zum Abbau internationaler Spannungen beizutragen. Bezüglich der Sanktionen sehe er jedoch keinen Spielraum. Hier werde die Regierung im Einklang mit der EU handeln.



Offizieller Anlass von Putins Besuch ist der 50. Jahrestag der Unterzeichnung des Gasliefervertrags zwischen dem österreichischen Energiekonzern OMV und der damaligen Sowjetunion.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.