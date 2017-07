Österreich hat einen öffentlichen Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Zeybekci verboten.

Aus dem Außenministerium in Wien hieß es zur Begründung, ein solcher Besuch gefährde die öffentliche Ordnung und Sicherheit im Land. Zeybekci wollte anlässlich des Jahrestages des gescheiterten Putsches in der Türkei vor Anhängern auftreten. Am vergangenen Freitag hatte die niederländische Regierung dem stellvertretenden türkischen Ministerpräsidenten Türkes ebenfalls einen Besuch im Land verwehrt.