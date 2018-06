Die österreichische Regierung will zahlreiche Imame ausweisen und sieben Moscheen schließen.

Dies melden mehrere österreichische Medien übereinstimmend. Die Maßnahmen gelten als Konsequenz aus den Prüfungen von Vereinen und Moscheen, die der Türkisch-Islamischen Union in Österreich, Atib, nahestehen. Begründet wird die Entscheidung mit einem Verstoß gegen die verbotene Auslandsfinanzierung sowie gegen die - Zitat - "positive Grundeinstellung gegenüber Gesellschaft und Staat". Atib steht schon länger in der Kritik, vor allem wegen türkischen Nationalismusverdachts. Zuletzt sorgte eine Kriegsinszenierung mit uniformierten Kindern in einer Atib-Moschee in Wien für Schlagzeilen. Auch geht es um Aktivitäten der rechts-extremen Grauen Wölfe in Moscheen.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.