Die österreichische Regierung hat eine Reform der Mindestsicherung beschlossen.

Den Plänen zufolge sollen die Leistungen für Kinder sinken. Für Ausländer wird es schwieriger, die Zahlungen zu erhalten, weil sie zum Teil an Bedingungen geknüpft sind - etwa an fortgeschrittene Deutschkenntnisse. Bundeskanzler Kurz sagte, Deutsch solle der Schlüssel zur Mindestsicherung sein. Ziel der Neuerung sei es auch, die Zuwanderung in das Sozialsystem zu verringern. Vizekanzler Strache begründete die Reform mit der gestiegenen Zahl der Leistungsempfänger. Dadurch seien auch die Kosten deutlich gestiegen.



Die Mindestsicherung in Österreich liegt bei höchstens 863 Euro pro Monat. 300 Euro davon sollen künftig nur unter Voraussetzungen gezahlt werden.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.