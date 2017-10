Bei der Parlamentswahl in Österreich liegt die konservative ÖVP von Außenminister Kurz klar in Führung.

Nach der jüngsten Hochrechnung des ORF kommt die ÖVP, die als "Liste Sebastian Kurz" firmiert, auf 31,7 Prozent. Das ist ein Plus von knapp acht Punkten.



Wer zweitstärkste Kraft wird, ist zur Stunde noch offen. Zunächst sah es nach den Hochrechnungen so aus, als könnte die rechtspopulistische FPÖ an der sozialdemokratischen SPÖ vorbeiziehen. Danach drehten sich die Zahlen des ORF wieder zugunsten der SPÖ, die im Augenblick bei 27 Prozent liegt. Die FPÖ kommt demnach auf knapp 26 Prozent. Damit könnte es zu einem Bündnis zwischen ÖVP und FPÖ kommen.



Ebenfalls im Nationalrat sind wohl wieder die liberalen NEOS, nicht aber die Grünen. Den Einzug schafft aber wohl auch die Liste des früheren Grünen-Politikers Pilz.



Die Wahl war um ein Jahr vorgezogen worden, nachdem die ÖVP die große Koalition mit der SPÖ aufgekündigt hatte. Der Wahlkampf wurde von einer Schmutzkampagne überschattet, bei der es um gefakte Facebookseiten aus dem Umfeld der SPÖ ging, die ÖVP-Chef Kurz schaden sollten.



Mehr Informationen in unserem Dlf24-Liveblog.