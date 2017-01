Österreich SPÖ und ÖVP beenden Regierungskrise

Das Bundeskanzleramt am Ballhausplatz in Wien (dpa)

Die Regierungskrise in Österreich ist beendet.

Wie Vizekanzler Mitterlehner in Wien erklärte, haben sich die sozialdemokratische SPÖ und die konservative ÖVP auf ein aktualisiertes Arbeitsprogramm und damit auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit verständigt. Die seit Ende 2013 regierende rot-schwarze Koalition war nach einem Ultimatum von Bundeskanzler Kern in der vergangenen Woche in ihre bisher tiefste Krise geraten. Er hatte mit einem Koalitionsbruch gedroht, sollten sich die Bündnispartner nicht endlich zu einem konstruktiven Miteinander durchringen.