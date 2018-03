Österreich erinnert heute an den so genannten "Anschluss" an das nationalsozialistische Deutschland vor 80 Jahren.

Beim Staatsakt in Wien hob Bundespräsident Van der Bellen die Mitverantwortung des Landes an der NS-Gewaltherrschaft hervor. Er betonte, Österreicher waren nicht nur Opfer, sondern auch Täter, oft in führenden Positionen. Zugleich ermahnte Van der Bellen die heutigen Generationen, den Rechtsstaat und die Menschenrechte mit großer Wachsamkeit zu beschützen. Bundeskanzler Kurz erinnerte an die Verfolgung der Juden und kündigte die Errichtung eines Mahnmals an.



Am 12. März 1938 waren deutsche Truppen in Österreich einmarschiert. Die Eingliederung in das Deutsche Reich erfolgte ohne nennenswerten Widerstand.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.