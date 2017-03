Vorbehalte gegen türkische Wahlkampfveranstaltungen sind auch in Österreich laut geworden.

So erklärte etwa der Regierungschef von Vorarlberg, Wallner, türkische Innenpolitik habe in seinem Bundesland nichts verloren. Es könne nicht angehen, dass Ankara im Ausland hemmungslos Stimmung für ein sehr umstrittenes Verfassungsreferendum mache, erklärte der Politiker der konservativen ÖVP.



Der türkische Außenminister Cavusoglu will an Wahlkampfveranstaltungen in den Niederlanden festhalten, obwohl ihm ein Auftritt in Rotterdam untersagt worden war.

Die Regierung gehe dahin, wo sie wolle, um sich mit ihren Bügern zu treffen, sagte Cavusoglu nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Dabei könne sich niemand Ankara in den Weg stellen.