Die Front der Maut-Gegner bröckelt. Die Niederlande, Belgien und Tschechien haben den Plan verworfen, gegen die Ungleichbehandlungen ihrer Bürger auf deutschen Straßen vorzugehen. Nun ist es nur noch Österreich, das vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die deutsche Ausländer-Maut klagen will. Vielleicht, weil das Land immer als Beispiel herhalten musste, nach dem gern in Bierzelten und an Stammtischen ausgegebenen Motto: Bei denen müssen wir ja auch zahlen! Vielleicht aber auch, weil in Österreich im Oktober gewählt wird. In jedem Fall wäre ein Nein des höchsten EU-Gerichts zu den CSU-Mautplänen zu wünschen. Schon allein weil sie ein Symbol für die deutsche Überheblichkeit in Europa sind. Ganz zu schweigen von ihrem äußerst fraglichen Nutzen.

Dass die anderen Länder nicht mehr mitziehen wollen, mag auch an den EU-Plänen zur Maut liegen. Die sehen nämlich kein Pickerl, sondern streckenabhängige Kosten nach einheitlichem System vor. Jedenfalls für die Länder, die eine Maut erheben wollen. Dann wäre auch das deutsche Modell und damit eine Klage dagegen hinfällig. Denn nach Alexander Dobrindts Plänen soll die Maut in Deutschland zeitabhängig erhoben werden. Ein System also, dass in wenigen Jahren sowieso obsolet sein wird.

Ein Trick in Taschenspieler-Manier

Die Frage, die Österreich vor dem höchsten EU-Gericht klären lassen will: Ist die deutsche Maut diskriminierend? Ursprünglich sollte es ja genau darum gehen: Ausländer sollten eine Maut für die Nutzung deutscher Straßen zahlen – Bundesbürger hingegen nicht. Die Diskriminierung von EU-Bürgern als Grundprinzip. Dass das mit EU-Recht nicht vereinbar sein kann, kam auch in München an. Weshalb in Taschenspieler-Manier der Trick ersonnen wurde, die Maut für alle einzuführen und sie den deutschen KFZ-Steuerzahlern über eben diese zu erstatten. Von diesem plumpen Manöver ließ sich die EU-Kommission erst nach zähen Verhandlungen überzeugen. Junckers Kabinettschef Martin Selmayr, CDU-Mitglied, soll das Ganze eingefädelt haben.

Natürlich ist es richtig, dass diejenigen, die die deutschen Bundesstraßen und Autobahnen nutzen, dafür auch zahlen. Aber dann doch bitte alle nach den gleichen Regeln. So, wie es überall sonst in der EU auch gehandhabt wird, wo es eine Maut gibt. Und dann auch bitte wirklich gerecht – denn um Gerechtigkeit geht es bei der Maut ja angeblich. Dann dürfen aber Sonntagsfahrer nicht das Gleiche zahlen müssen wie Vielfahrer.

Am Ende werden es unsere Nachbarn sein, die uns dabei helfen, das bürokratische und möglicherweise gar defizitäre Monstrum Ausländermaut zu verhindern. Der EuGH wird seine Entscheidung über die Ausländer-Maut aber erst nach der Bundestagswahl im September treffen. Dann, wenn eine deutsche Regionalpartei ihren Wählern schon wieder das nächste populistische, rechtlich kaum durchsetzbare Wahlversprechen gegeben haben wird.

Thomas Otto (Deutschlandradio / Bettina Straub)Thomas Otto, geboren 1987 in Dresden, studierte in Leipzig Soziologie und Hörfunk. In dieser Zeit arbeitete er unter anderem für den MDR und die Nachrichtenagentur dapd. Nach dem Studium volontierte er beim Deutschlandradio. Seit 2014 berichtet er für die drei Programme von Deutschlandradio aus dem Studio Brüssel.