Die zehn Songs aus dem neuen Album "Blitz" lesen sich wie ein Psychogramm der modernen Gesellschaft. Es geht um Leistungsdruck und Konkurrenz, um Nostalgie in Bezug auf ein altes, vergangenes Europa oder um die selbstmitleidige Pose des Verlierers. Das "Gefühl des Betrogenseins" ziehe sich wie ein roter Faden durch die Stücke, sagte Kreisky-Sänger Franz Wenzl im Dlf. Trotzdem sehen sich die Musiker nicht als politische Band, sondern vielmehr als Beobachter. Mit ihrer Musik würden Kreisky die "Symptome" einer Gesellschaft beschreiben.

Losgelöst von der Musik-Szene in Wien

Obwohl die Band aus Wien kommt sieht sie sich nicht unbedingt in der Linie des Austro-Pop à la Wanda und Bilderbuch. Kreisky hätten andere Vorbilder, die losgelöst sind von der lokalen Musik-Szene in Wien. Im Prozess zum neuen Album hätten sie auf Einfachheit und Spontanität gesetzt. In kürzester Zeit haben die vier Österreicher die Songs geschrieben und zum ersten Mal nicht in einem professionellen Studio aufgenommen. Die neue Arbeitsweise hätte ihren Reiz, weil die Songs direkt und ungekünstelt klängen.

