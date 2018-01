Österreichs neue Regierung hat trotz Bedenken der Europäischen Union beschlossen, die Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder zu kürzen.

Es bringe mehr Gerechtigkeit, wenn die Familienbeihilfe an die Lebenhaltungskosten im jeweiligen Land angepasst würden, sagte Kanzler Kurz nach der ersten Regierungsklausur der Koalition seiner konservativen ÖVP mit der rechtspopulistischen FPÖ.



Die Einsparungen sollen über 100 Millionen Euro betragen. Im Jahr 2016 gingen 273 Millionen Euro Familienbeihilfe an im Ausland lebende Kinder, der größte Teil nach Ungarn. Ein Anspruch bestand bislang auch, wenn ein Elternteil als EU-Bürger in Österreich erwerbstätig ist. Die EU-Kommission kündigte an, das Gesetz mit Blick auf die Vereinbarkeit mit europäischem Recht prüfen zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.