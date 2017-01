Oettinger EU-Kommissar entschuldigt sich für verletzende Bemerkungen

EU-Kommissar Günther Oettinger (picture alliance / dpa / Peter Endig)

Der neue EU-Haushaltskommissar Oettinger hat sich während einer Anhörung im Europaparlament für umstrittene Äußerungen vom Oktober entschuldigt.

Der CDU-Politiker sagte in Brüssel, es sei nicht seine Absicht, irgendjemanden mit Bemerkungen zu verletzen. Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident hatte Ende Okober mit einer Rede vor Unternehmern in Hamburg massive Kritik hervorgerufen. Mit Blick auf die Konkurrenz aus China hatte er von "Schlitzohren und Schlitzaugen" gesprochen. Zudem spottete er über eine Zwangs-Homo-Ehe und über Frauenquoten. Jetzt betonte er, er bedauere die Ausdrücke von damals. Die Diskriminierungsfreiheit sei Teil seiner Arbeit.



Oettinger gehört der EU-Kommission seit 2010 an. Seit dem 1. Januar ist er als Nachfolger der zur Weltbank gewechselten Bulgarin Georgiewa Kommissar für Haushalts- und Personalfragen.