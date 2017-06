Die Europäische Union braucht nach der Einschätzung von Haushaltskommissar Oettinger im nächsten Jahrzehnt mehr Geld.

Auf die EU kämen neue Aufgaben zu, sagte Oettinger in Brüssel. Damit stiegen die Ausgaben für Verteidigung, Sicherheit, Migrations- und Entwicklungspolitik. Zudem reiße der EU-Austritt Großbritanniens eine Lücke von rund zehn Milliarden Euro pro Jahr in den EU-Haushalt, der derzeit bei etwa 150 Milliarden Euro pro Jahr liegt. Es seien zwar Kürzungen und Umschichtungen möglich, dies werde jedoch nicht den gesamten zusätzlichen Bedarf decken, sagte Oettinger.



Der EU-Kommissar hatte in einem Positionspapier verschiedene Szenarien zu den künftigen Finanzen der EU vorgestellt.