Özdemir Grüne sind offen für Debatte über Sicherheitspapier

Der Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Cem Özdemir (dpa/picture alliance / Gregor Fischer)

Der Grünen-Vorsitzende Özdemir hat sich offen für die Vorschläge des Bundesinnenministers zur inneren Sicherheit gezeigt.

Wenn de Maizière bei Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz für mehr Effektivität sorgen wolle, werde es an den Grünen nicht scheitern, sagte Özdemir im Deutschlandfunk. Allerdings würden die Probleme beim Verfassungsschutz nicht allein dadurch gelöst, dass man Landesämter schließe. Es müsse sich auch inhaltlich etwas ändern, betonte der Grünen-Politiker. Er habe den Eindruck, mit den neuen Vorschlägen solle von Versäumnissen abgelenkt werden. Zunächst gehe es aber darum, die offenen Fragen im Zusammenhang mit dem Anschlag von Berlin zu klären. So sei es zweifelhaft, ob Fußfesseln Anis Amri an dem Anschlag gehindert hätten. Özdemir erklärte weiter, mit den von de Maizière vorgeschlagenen Ausreisezentren werde nicht das Problem gelöst, dass Länder wie Tunesien oder Marokko ihre Landsleute nicht zurücknähmen. Hier brauche es eine intensivere Zusammenarbeit.