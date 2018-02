Die AfD will gegen eine Bundestagsrede des Grünen-Politikers Özdemir vorgehen, in der dieser der Partei Rassismus vorgeworfen hat.

Man werde das offiziell zum Thema im Ältestenrat machen, sagte Fraktionsgeschäftsführer Baumann der Zeitung "Bild am Sonntag".



Dazu erklärte Özdemir in dem Blatt, er sehe möglichen Vorwürfen gelassen entgegen. Die AfD radikalisiere sich gerade wie im Zeitraffer und für alle deutlich sichtbar.



Özdemir hatte die viel beachtete Rede in einer Debatte über einen Antrag der AfD gehalten, mit dem die Partei die Bundesregierung zur Missbilligung von Artikeln des Journalisten Deniz Yücel aufrufen wollte.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.