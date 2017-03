Die Polizei hat einen Großeinsatz wegen eines möglicherweise geplanten Anschlags im baden-württembergischen Offenburg beendet.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde eine Diskothek beobachtet, die als mögliches Anschlagsziel galt. Außerdem führten die Einsatzkräfte engmaschige Kontrollen in Bussen und Bahnen durch. Welcher Art die Bedrohung war oder wie die Behörden davon Kenntnis bekamen, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei hatte Verstärkung aus mehreren Landesteilen Baden-Württembergs angefordert.



Gestern hatte die Polizei wegen einer Terrorwarnung ein Einkaufszentrum in Essen in Nordrhein-Westfalen abgeriegelt. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur hatten wohl mehrere Terroristen einen Anschlag geplant. Im Zusammenhang damit befragte die Polizei zwei Männer. Einer von ihnen ist wieder auf freiem Fuß.