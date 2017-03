Nach einer Anschlagsdrohung auf eine Diskothek im baden-württembergischen Offenburg hat die Polizei einen 20-Jährigen Mann vorläufig festgenommen.

Wie ein Sprecher sagte, soll der Verdächtige im Internet ein Attentat auf ein Tanzlokal in der Stadt angekündigt haben. Die Ermittler waren durch Hinweise darauf aufmerksam geworden und hatten in der vergangenen Nacht einen Großeinsatz gestartet. Dabei nahmen sie einen weiteren Mann zur Befragung in Gewahrsam, ließen ihn anschließend allerdings wieder frei. Der Einsatz wurde heute früh beendet. - Gestern hatte die Polizei wegen einer Terrorwarnung ein Einkaufszentrum in Essen in Nordrhein-Westfalen abgeriegelt. Dem Vernehmen nach sollen mehrere Personen einen Anschlag geplant haben, nach denen derzeit gesucht wird. Bei dem Drahtzieher soll es sich um einen Kämpfer der Terrorgruppe IS handeln.