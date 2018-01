Offensive in Nordsyrien

Bei dem Militäreinsatz der Türkei im Norden Syriens sind nach türkischen Angaben bislang 14 Menschen getötet und 130 verletzt worden.

Unter den Opfern seien drei türkische Soldaten, teilte das Gesundheitsministerium in Ankara mit. Etwa 80 Verletzte müssten noch im Krankenhaus behandelt werden. Der türkische Präsident Erdogan drohte damit, die Militäroperation in Richtung Osten bis zur Grenze zum Irak auszudehnen.



Die Kurden in der umkämpften Region Afrin baten inzwischen die syrische Regierung um Hilfe. Ein Sprecher sagte, der Staat müsse seinen Verpflichtungen nachkommen und die Grenze zur Türkei gegen Angriffe sichern. Die Region steht allerdings unter Kontrolle der Kurden, syrische Regierungstruppen dort seit Jahren nicht mehr präsent.



NATO-Generalsekretär Stoltenberg rief die Türkei dazu auf, bei ihrer Militäroffensive die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Jeder Staat habe das Recht, sich selbst zu verteidigen, das Vorgehen müsse aber maßvoll sein.

