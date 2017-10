Bayerns Innenminister Herrmann will auch ohne Bundestagsmandat

Mit einem Mandat stehe man zwar stärker da, sei aber keine zwingende Notwendigkeit, sagte der CSU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Ihm gehe es darum, Deutschland voranzubringen, betonte Herrmann. Er wolle das umsetzen, was der CSU und ihren Wählern besonders am Herzen liege. Herrmann, der als Innenminister in einer Jamaika-

Koalition gehandelt wird, hatte bei der Bundestagswahl im September kein Mandat errungen, weil er nur auf der Landesliste kandidiert hatte, die CSU aber ausschließlich Direktmandate gewann.