Die Holocaustforscherin Deborah Esther Lipstadt hat den Carl-von-Ossietzky-Preis für Zeitgeschichte und Politik der Stadt Oldenburg erhalten.

Die US-Historikerin erhalte den Preis für ihre "Verdienste als überzeugte Verfechterin der Aufklärung, Demokratie und der historischen Wahrheit", sagte der Oldenburger Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD). Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. In ihrer Dankesrede warnte Lipstadt vor den Folgen eines revisionistischen Umgangs mit der Geschichte. Es sei keine Meinungsäußerung, den Holocaust entgegen aller Fakten zu leugnen, sondern eine Lüge. Es bereite ihr Sorgen, dass Holocaustleugner ihre extremistischen Äußerungen mithilfe der sozialen Medien auch über den Kreis der eigenen Gefolgsleute hinaus verbreiteten.



Bekannt ist Lipstadt unter anderem für ihren Rechtsstreit mit dem Holocaustleugner David Irving. Der Ossietzky-Preis erinnert an den Schriftsteller und Pazifisten Carl von Ossietzky (1889-1938). Er wird von der Stadt Oldenburg alle zwei Jahre für Arbeiten, Gesamtwerke oder an Personen vergeben, die sich in herausragender Weise mit dem Leben und Werk Ossietzkys, dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus oder mit der demokratischen Tradition und Gegenwart befassen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.