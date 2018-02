Bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea hat es am dritten Wettkampftag die ersten Entscheidungen gegeben.

Kanadas Eiskunstlauf-Team sicherte sich die Goldmedaille im Mannschaftswettbewerb vor den russischen Olympia-Athleten und den USA. Im Snowboard-Slopestyle gewann - wie schon vor vier Jahren - die Amerikanerin Jamie Anderson. Silber ging an Laurie Blouin aus Kanada vor Enni Rukajärvi aus Finnland. Der Wettbewerb fand allerdings unter extremen Bedingungen statt. Wegen heftiger Windböen stürzten im ersten Durchgang 20 der 25 Teilnehmerinnen. Die Norwegerin Silje Norendal, die am Ende Vierte wurde, sagte, sie habe Angst um ihr Leben gehabt. Die deutsche Starterin

Silvia Mittermüller verletzte sich im Training vor den beiden Finalläufen am Meniskus. Für sie sind die Olympischen Spiele beendet.



Deutsche Medaillenhoffnungen gibt es heute vor allem im Biathlon. Dort stehen bei den Damen und den Herren jeweils die Verfolgungsrennen an, in die die Olympiasieger Dahlmeier und Peiffer mit Vorsprung starten. Auch die deutschen Skispringerinnen haben gute Chancen auf Podiumsplätze.



Der Riesenslalom der Frauen wurde wegen des starken Windes in den Bergen um Pyeongchang auf Donnerstag verschoben. An diesem Tag soll auch die Männer-Abfahrt starten; hier war der Termin ebenfalls geändert worden.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.