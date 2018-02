Der Internationale Sportgerichtshof CAS will seine Entscheidung über die Teilnahme von 47 Russen an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang erst morgen bekanntgeben.

Wie der Gerichtshof mitteilte, soll der Beschluss neun Stunden vor Beginn der Eröffnungszeremonie in Pyeongchang veröffentlicht werden. Kremlsprecher Peskow rief die Sportler dazu auf, das Urteil zu respektieren und umzusetzen. Eine Klage von 13 weiteren russischen Sportlern und Betreuern wurde bereits abgewiesen. Das Ad-Hoc-Gericht des CAS erklärte sich in den Fällen für nicht zuständig.



Das Internationale Olympische Komitee hatte den 60 Sportlern und Betreuern die Teilnahme an den Spielen in Südkorea verweigert. Hintergrund sind Verstöße gegen die Anti-Doping-Richtlinien.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.