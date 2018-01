Zu den fünf vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) als Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Pyeongchang nominierten Athleten gehört auch Claudia Pechstein.

Der DOSB benannte die 45 Jahre alte Eisschnellläuferin neben Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg, Rodlerin Natalie Geisenberger, dem Nordischen Kombinierer Eric Frenzel und Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff. Pechstein gilt als kontroverse Wahl, weil sie vor einigen Jahren aufgrund erhöhter Blutwerte wegen Doping-Verdachts gesperrt war. Eine DOSB-Expertenkommission hatte dies aber später als Fehlurteil bewertet. Pechstein absolviert in Südkorea ihre siebten Winterspiele.



Über den Fahnenträger entscheiden nun Fans in einer Internet-Abstimmung auf teamdeutschland.de sowie die Athleten der deutschen Olympia-Mannschaft. Die Abstimmung läuft bis zum 4. Februar. Beide Voten kommen zu gleichen Teilen in die Wertung. Das Ergebnis wird am 8. Februar verkündet, einen Tag vor der Eröffnungsfeier.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.