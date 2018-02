Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang hat die deutsche Biathletin Laura Dahlmeier heute die Chance auf eine dritte Goldmedaille.

Die siebenmalige Weltmeisterin startet nach ihren Siegen im Sprint und in der Verfolgung auch im Einzel über 15 Kilometer als Favoritin. Auf einen Sieg hoffen auch die Rodel-Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken im Doppelsitzer - ebenso wie Tobias Wendl und Tobias Arlt, die 2014 in Sotschi Gold holten.



Die Nordischen Kombinierer um Eric Frenzel und Johannes Rydzek starten von der Normalschanze und über eine Strecke von zehn Kilometern. Im Eiskunstlauf-Wettbewerb der Paare treten Aljona Savchenko und Bruno Massot als Mitfavoriten an.

