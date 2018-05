Deutsche Olympia-Athleten fordern ein Viertel der Vermarktungserlöse des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) für die Sportler.

"Die Athleten können und sollen partizipieren", heißt es in einem Offenen Brief der Athletenkommission des Deutschen Olympischen Sportbunds an das IOC und dessen Präsidenten Thomas Bach. Darüber hinaus solle der Antidopingkampf des IOC mit weiteren zehn Prozent unterstützt werden.



Nach Angaben der Athleten erzielte das IOC allein mit den exklusiven Übertragungsrechten in der Zeit von 2013 bis 2016 Erlöse in Höhe von umgerechnet 4,8 Milliarden Euro.



Hintergrund ist ein Streit um die Regel 40 der Olympischen Charta, mit der sich das Bundeskartellamt seit vergangenem Jahr beschäftigt. Innerhalb des Verfahrens waren die Athleten zu einer Stellungnahme aufgefordert worden.

