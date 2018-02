Die deutschen Rennrodlerinnen haben bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea einen Doppelsieg gefeiert.

Natalie Geisenberger gewann Gold vor ihrer Teamkollegin Dajana Eitberger.



Bei den Skirennläufern holte der Österreicher Marcel Hirscher die Goldmedaille in der Kombination. Silber ging an den Franzosen Alexis Pinturault, Bronze an seinen Landsmann Victor Muffat-Jeandet.



Inzwischen gibt es auch einen ersten Dopingfall. Der japanische Eisschnellläufer Kei Saito wurde positiv auf eine verbotene Substanz getestet und gesperrt.

