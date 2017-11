Olympia "Einem Jeden ist überlassen, ob er eine Nominierung annimmt"

Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Alfons Hörmann will Sportler nicht zu einer Teilnahme bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang in Südkorea drängen. Auch eine komplette Absage der deutschen Delegation bleibe bis zum Schluss denkbar, sagte Hörmann im DLF.

Alfons Hörmann im Gespräch mit Marina Schweizer

