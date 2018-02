Der Nordische Kombinierer Eric Frenzel soll bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Südkorea die deutsche Fahne tragen.

Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Demnach hat sich der 29-Jährige in einer Wahl durch Sportfans und Athleten durchgesetzt. Frenzel ist fünffacher Weltmeister und wurde 2014 Olympia-Sieger in Sotschi. Die diesjährigen Winterspiele werden am Freitag in Pyeongchang eröffnet.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.