Bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea hat das kanadische Eislaufpaar Tessa Virtue und Scott Moire seine zweite Goldmedaille gewonnen.

Nach ihrem Erfolg im Teamwettbewerb siegten die Weltmeister auch in der Eistanz-Konkurrenz. Silber ging an Frankreich, Bronze an die USA.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.