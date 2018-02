Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang in Südkorea hat die Biathletin Laura Dahlmeier die erste Goldmedaille für Deutschland gewonnen. Sie setzte sich im Sprint über 7,5 Kilometer souverän durch und sicherte sich ohne Schießfehler den ersten Olympiasieg ihrer Karriere.

Zweite wurde Marte Olsbu aus Norwegen, Platz drei ging an Veronika Vitkova aus Tschechien.



Im Eisschnelllauf verpasste Claudia Pechstein eine Medaille. Über 3.000 Meter wurde sie in Gangneung Neunte. Gold, Silber und Bronze gingen an die Niederländerinnen Carlijn Achtereekte, Ireen Wüst und Antoinette de Jong. Das Gastgeberland Südkorea holte die erste Goldmedaille im Shorttrack - ebenfalls eine Eisschnellaufdisziplin.



Die erste Goldmedaille der Winterspiele überhaupt hatte zuvor die schwedische Langläuferin Charlotte Kalla in der Disziplin Skiathlon gewonnen.



Im Rodeln liegt der deutsche Olympiasieger Felix Loch nach zwei von vier Läufen in Führung und hat nun gute Chancen auf seine dritte Einzelgold-Medaille. Die Entscheidung fällt in den beiden abschließenden Läufen am Sonntag.

