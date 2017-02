Olympia IOC will Menschenrechte bei Ausrichtung der Spiele besser schützen

Eine Flagge zeigt die Olympischen Ringe. (dpa/picture alliance)

Das Internationale Olympische Komitee will bei der Ausrichtung künftiger Spiele einen besseren Schutz der Menschenrechte erreichen.

Wie das Komitee bekanntgab, hat es in Zusammenarbeit mit Organisationen wie Amnesty International, Human Rights Watch und Transparency International einen neuen Menschenrechts-Passus in den Ausrichter-Verträgen erarbeitet. Demnach müssen sich die Kandidaten verpflichten, internationale Standards einzuhalten und gegen Korruption vorzugehen. Die Änderungen sollen ab den Sommerspielen 2024 in Kraft treten. Um die Ausrichtung konkurrieren Los Angeles und Paris.