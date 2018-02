Eisschnell-Läuferin Claudia Pechstein greift heute bei den Winterspielen in Pyeongchang nach einer Medaille.

Die 45-Jährige tritt auf ihrer Paradestrecke über 5.000 Meter an. Pechstein erlebt in Südkorea als erste Sportlerin überhaupt ihre bereits siebten Spiele.



Skeletonpilot Axel Jungk hingegen verpasste eine Medaille. Der 26 Jahre alte WM-Zweite aus Oberbärenburg war bereits im dritten Lauf zurückgefallen und landete im letzten Durchgang auf Rang Sieben vor dem Oberhofer Christopher Grotheer und Alexander Gassner aus Winterberg auf den Plätzen Acht und Gold ging an den Südkoreaner Yun Sungbin.



Im Snowboardcross schied mit Jana Fischer die erste deutsche Olympia-Teilnehmerin seit zwölf Jahren im Viertelfinale aus. Siegerin wurde die Italienerin Michaela Moioli.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.