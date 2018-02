Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang hat der schwedische Skirennläufer Andre Myhrer die Goldmedaille im Slalom gewonnen.

Zweiter wurde der Schweizer Ramon Zenhäusern vor dem Österreicher Michael Matt. Marcel Hirscher, der als Favorit in dem Wettbewerb galt, war im ersten Lauf ausgeschieden.



Bei den Frauen gewann die Schweizerin Michelle Gisin Gold in der alpinen Kombination, Silber ging an die Amerikanerin Mikaela Shiffrin und Bronze an Wendy Holdener aus der Schweiz.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.