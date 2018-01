Südkorea hat dem Nachbarland Nordkorea Gespräche über eine Teilnahme an den bevorstehenden Olympischen Winterspielen angeboten.

Diese könnten am 9. Januar im Grenzort Panmunjom stattfinden, schlug der südkoreanische Vereinigungsminister Cho vor. Der nordkoreanische Präsident Kim Jong Un hatte in seiner Neujahrsansprache überraschend die Entsendung von Sportlern zu den Olympischen Spielen angekündigt, die im nächsten Monat in Südkorea stattfinden. Offiziell ist die Anmeldefrist bereits abgelaufen. In seiner Rede hatte Kim Jong Un auch erklärt, sein Land sei offen für einen Dialog mit Seoul. Dazu erklärte Südkoreas Präsident Moon Jae-in, bessere Beziehungen zu Nordkorea seien untrennbar mit der Frage des nordkoreanischen Atomprogramms verbunden.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.