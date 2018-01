Südkorea hat Nordkorea Gespräche über eine Teilnahme an den bevorstehenden Olympischen Winterspielen angeboten.

Diese könnten am 9. Januar im Grenzort Panmunjom stattfinden, schlug der südkoreanische Vereinigungsminister Cho vor. Nordkoreas Präsident Kim Jong Un hatte in seiner Neujahrsansprache überraschend die Entsendung von Sportlern zu den Olympischen Spielen angekündigt, die im nächsten Monat in Südkorea stattfinden. Dabei hatte er auch erklärt, sein Land sei offen für einen Dialog mit Seoul.



Die chinesische Regierung begrüßte das südkoreanische Gesprächsangebot. Ein Vertreter des Außenministeriums in Peking erklärte, China unterstütze die Bemühungen beider Seiten, über eine Verbesserung ihrer Beziehungen zu sprechen.

